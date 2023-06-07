В Бежаницах введен карантин по бешенству

09:46, 07 июня 2023, ПАИ

В Бежаницах введен карантин по бешенству, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Карантин введен на территории эпизоотического очага в Песочном переулке и на прилегающей территории. Здесь домашняя кошка, которая была не привита от бешенства, укусила хозяйку и умерла. Женщина обратилась за помощью в медучреждение, откуда информация поступила в госветврачам. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории введен 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.

По состоянию на 7 июня активными на территории Псковской области остаются четыре очага по бешенству.