Григорий Стороненков поблагодарил жителей микрорайона Овсище за участие в голосовании по благоустройству

10:18, 07 июня 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на своей странице в соцсети поблагодарил жителей микрорайона Овсище за активное участие в рейтинговом голосовании в программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

«Нам вновь удалось вырвать победу! Благоустройство спортивной площадки сделают уже в следующем году. И это наша общая заслуга! Я предлагал сделать у «Белочки» мини-рынок, так как рядом расположены торговые точки, и он здесь был бы логичен. Однако жители высказались категорически против», - рассказал депутат.

Идею создать на территории возле магазина «Белочка» между детским садом №28 «Искорка» и домом №8 по улице Технической спортивный уголок озвучил житель Овсище по имени Вадим. Местная активистка Юлия Таникова ее подхватила и предложила разместить там панна-ринг, так как таких элементов в Пскове практически нет.



Григорий Стороненков отдельно выразил благодарность тем, кто активно работал над этой победой. Так, Олег Ивченко проделал большую кропотливую работу по подготовке заявки: сделал визуализацию, описание проекта, вносил правки в соответствии с пожеланиями жителей, которые пришли на собрание и высказались.



Активную помощь в сборе голосов оказал Совет округа - это активисты района и председатели советов МКД и ТОС округа. Информационную и организационную поддержку оказывала команда депутата в полном составе.



Волонтеры Анастасия Фридинская, Наталья Большакова и Мария Визовитова не по одному разу обошли весь микрорайон, помогая тем, у кого возникали технические сложности с голосованием, а также много рассказывали о самом проекте.



«Как видите, все возможно воплотить, если есть желание! Любая конструктивная идея, которая возникает у наших жителей - подхватывается, детально прорабатывается и ведется к результату большой и дружной командой. Спасибо каждому, кто предпринимает усилия для нашего округа! Вместе мы можем горы свернуть!» - отметил депутат.