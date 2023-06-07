Форум по вопросам поддержки и популяризации русского языка открылся в Пскове

12:09, 07 июня 2023, ПАИ

Региональный форум «Поддержка и популяризация русского языка и языков народов РФ, проживающих на территории Псковской области» стартовал в Пскове сегодня, 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

В торжественном открытии принял участие врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Когда мы говорим о русском языке, о культуре, об истории нашей страны и богатейшей истории нашего региона, речь идёт не только об обучении. Речь во многом идёт о воспитании», – отметил врио председателя.

Именно на плечах педагогов-русистов, учителей, наставников, советников по воспитанию, руководителях образовательных организаций лежит работа по воспитанию подрастающего поколения.

«Мне искренне хотелось бы, чтобы по итогам мероприятия созрели новые идеи, новые программы и наш методический актив стал шире. Мы вместе должны понять, каким образом будем двигаться в направлении сохранения и приумножения значимости нашего русского языка и языков народов Российской Федерации», – заключил Андрей Ермаков.

Организаторами форума являются комитет по образованию Псковской области и Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Цель форума – выявление успешных региональных практик по поддержке и популяризации русского языка и языков народов Российской Федерации и внедрению их в образовательный процесс.