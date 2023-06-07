Великолукский медколледж вошёл в топ-500 образовательных учреждений

13:49, 07 июня 2023, ПАИ

Великолукский медицинский колледж вошёл в рейтинг топ-500 образовательных учреждений Всероссийского турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». Колледж расположился на 115-й строчке. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Рейтинг рассчитывался как отношение суммы баллов, которую набрали учащиеся на индивидуальном этапе, к числу зарегистрированных участников.

Образовательные учреждения, которые вошли в рейтинг, получат памятные награды от организаторов.

Отметим, что 10 июня команда Великолукского медицинского колледжа примет участие в региональном финале масштабного интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи».