Великолукский медколледж вошёл в топ-500 образовательных учреждений
Великолукский медицинский колледж вошёл в рейтинг топ-500 образовательных учреждений Всероссийского турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». Колледж расположился на 115-й строчке. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
Рейтинг рассчитывался как отношение суммы баллов, которую набрали учащиеся на индивидуальном этапе, к числу зарегистрированных участников.
Образовательные учреждения, которые вошли в рейтинг, получат памятные награды от организаторов.
Отметим, что 10 июня команда Великолукского медицинского колледжа примет участие в региональном финале масштабного интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи».
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