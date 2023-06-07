Ремонт Ольгинского моста в Пскове могут завершить раньше срока

16:47, 07 июня 2023, ПАИ

Ремонт Ольгинского моста в Пскове могут завершить раньше срока. Об этом ПАИ рассказал глава города Борис Елкин.

Он напомнил, что по плану сдача ремонта Ольгинского моста 3 июля. «Но будем стараться раньше», – отметил глава Пскова.

В ходе работ выяснилось, что часть бетонных конструкций дополнительно требует замены.

«Сейчас уже где-то новый бетон залили, частично приступили к укладке гидроизоляции. Когда её полностью уложат, сделают парапет, начнется укладка асфальтобетона в два слоя. По плану у нас 3 июля по графику, но думаю, мы закончим раньше», – сказал Борис Елкин.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух других полосах. Отметим, что ремонт второй половины моста начался 20 мая.