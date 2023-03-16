Работы по снятию старого асфальта проводят на Ольгинском мосту в Пскове

09:25, 16 марта 2023, ПАИ

Работы по снятию старого асфальтобетона проводились в первый день ремонта Ольгинского моста в Пскове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Напомним, ремонт покрытия проезжей части Ольгинского моста будет проводиться с 15 марта по 3 июля.

Ранее сообщалось, что Ольгинский мост в Пскове начали ремонтировать с полос в направлении Завеличья. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие начнут приводить в порядок вторую часть сооружения.