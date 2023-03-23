О работах на Ольгинском мосту рассказал Борис Елкин

11:55, 23 марта 2023, ПАИ

На Ольгинском мосту в Пскове завершается демонтаж старой гидроизоляции и пескоструйная очистка выравнивающего слоя. С 24 марта начинается локальный ремонт выравнивающего слоя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Темп работ хороший. Идем по графику. Подрядчик работает в две смены, чтобы максимально ускорить темп. По аналогии с Троицким мостом держу на постоянном контроле все, что происходит на Ольгинском. Кто-то спрашивал, зачем привезли доски. Из них сделали помост для пешеходов под мостом. Будем думать, как организовать там постоянное благоустройство», - пояснил Борис Елкин.

Напомним, ремонт покрытия проезжей части Ольгинского моста будет проводиться с 15 марта по 3 июля.

Ранее сообщалось, что Ольгинский мост в Пскове начали ремонтировать с полос в направлении Завеличья. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие начнут приводить в порядок вторую часть сооружения.