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О ремонте дорог и спиле деревьев в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото Андрей Степанов/ПАИ

Главное из эфира:

  • по итогам голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» одним из победителей стал сквер у гостиницы «Рижская», для благоустройства которого разработают проектно-сметную документацию. Никаких конкретных эскизов пока нет, но там однозначно сохранят детскую площадку и отремонтируют фонтан. Вопрос с фонтаном, возможно, решат и до реконструкции сквера;
  • в ближайшее время начнётся сбор заявок на благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подать их могут те дома, у которых дворовая территория размежевана и принадлежит собственникам квартир;
  • если собственники двора сами жители, то они могут даже поставить шлагбаум на въезде, но должны согласовать это с экстренными службами – МЧС и скорой помощью;  
  • проход под Троицким мостом пока закрыт из соображений безопасности. Там ведутся финальные работы: озеленение, лакокрасочные работы, монтаж архитектурной подсветки. Окончательно работы должны быть завершены в августе, но ожидается, что закончат из раньше;
  • ещё в апреле проверили состояние гарантийных дорог Пскова и составили перечень недочётов. Часть подрядчиков уже исправили ситуацию;
  • самым проблемным объектом оказалось кольцо на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. Там подрядчик полностью заменит асфальт. К работам приступит через неделю;
  • среди крупных объектов, которые отремонтируют в этом году, – улицы Труда, Коммунальная, 128-й Стрелковой Дивизии;
  • на улице Труда поставят «умные автобусные остановки» с зарядкой для телефонов, с табло, которое будет показывать, где едет автобус, с тревожной кнопкой SOS и, возможно, с подогревом скамейки зимой. Чтобы защитить от вандалов, установят камеры;
  • чтобы отремонтировать все улицы на периферии нужно минимум пять лет;
  • старые и больные деревья спилят вдоль Крестовского шоссе;
  • Все цветы, которые успели высадить в городе, пережили ночные заморозки. Менять их не пришлось;
  • В этом году борьба с борщевиком в Пскове развернётся на площади 112,5 га;
  • Пскову одного официального пляжа не достаточно, поэтому есть планы по созданию ещё одного.

 

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