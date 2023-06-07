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Общество

Фестиваль ГТО завершился в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах на стадионе средней школы имени А. С. Пушкина прошло торжественное закрытие областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Фестиваль ГТО
    Фото: Газета «Пушкинский край»

В фестивале приняли участие 73 участника – юноши и девушки из 19 муниципалитетов Псковской области.

На четвёртой ступени лучший результат показала Софья Николаева (Плюсса) – 19 баллов, на пятой ступени лучший результат показал Сергей Ващенко (Печоры) – 19 баллов. В командном зачёте в тестировании первое место заняла команда Печорского района – 68 баллов.

Награждение в спортивной программе:

– среди девушек на четвёртой ступени первое место заняла Виктория Яцко из Пскова (439 очков), второе место – псковичка Елизавета Ильина (425 очков), третье – Анна Терёшина из Печор (420 очков);

– среди юношей на четвёртой ступени Александр Горбунов из Пустошки занял первое место (432 очка), второе место – Евгений Ткачев из Великих Лук (419 очков), третье место – Вадим Высоцкий из Пскова (412 очков);

– среди девушек на пятой ступени первое место заняла Пайст Милена из Пскова (425 очков), второе место – Виктория Гарбузова из Великих Лук (390 очков), третье – Яна Торгашова из Великолукского района (379 очков); 

– среди юношей на пятой ступени первое место занял Иван Яковлев из Пскова (366 очков), второе место – Савелий Кустов из Палкино (365 очков), третье – Ораз Шарипов из Бежаниц (362 очка).

В рбщекомандном первенстве команда из Пскова с 1591 очком заняла первое место, команда из города Великие Луки набрала 1539 очков и заняла второе место, а команда из Великолукского района оказалась на третьем месте с 1526 очками.

Напоминаем, что призёрам ещё предстоит сдать плавание. По итогам соревнований четыре девушки и четыре юноши, показавшие лучший результат в своей категории, отправляться на смену в Артек.

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