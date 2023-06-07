К зоомагазинам выдвинули требования о содержании животных

22:15, 07 июня 2023, ПАИ

Правительство РФ установило требования к содержанию животных в зоомагазинах и других местах их продажи. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Как следует из постановления, в зоомагазинах могут содержаться здоровые животные, имеющие сопроводительный ветеринарный документ. В местах их содержания должна поддерживаться чистота, а режим освещения должен быть приближен к естественному циклу их жизни. Следует содержать раздельно разные виды животных в зависимости от их биологических особенностей. Кормовой рацион, график питания и размер порций должны устанавливаться исходя их видовых потребностей и возраста животных.

Также определяется температурный режим для мест содержания животных. Для кошек, собак, грызунов и кроликов необходимо поддерживать температуру в диапазоне от 22 до 26 градусов по Цельсию, для птиц и приматов — в диапазоне от 22 до 25, а для рептилий — от 25 до 35.