Когда можно не платить транспортный налог, объяснили псковичам

23:34, 07 июня 2023, ПАИ

Изъятие транспортного средства и прекращение права собственности на него – законное основание не исчислять транспортный налог, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налоговым кодексом Российской Федерации (гл. 28 НК РФ) установлено четыре случая для прекращения исчисления транспортного налога:

предоставление льготы,

транспорт не является объектом налогообложения,

нахождение автомобиля в розыске в связи с угоном,

прекращение права собственности на автомобиль после его изъятия.

Таким образом, если автомобиль был арестован за долги и продан в рамках исполнительного производства или дела о банкротстве, он перестаёт быть объектом обложения транспортным налогом для предыдущего собственника с месяца заключения договора купли-продажи с новым владельцем. Налог не будет начисляться предыдущему собственнику, независимо от даты перерегистрации авто на нового владельца.

Остальные случаи – наложение ареста на регистрационные действия либо изъятие транспорта с помещением его на стоянку или использованием его в качестве вещественного доказательства с последующим возвратом владельцу – не являются основанием для освобождения от уплаты транспортного налога, так как собственник автомобиля не меняется.

«Для прекращения исчисления транспортного налога бывшему собственнику нужно подать в любой налоговый орган заявление по установленной форме (кнд 1150122) о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства», – рассказал заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Василевко.

К заявлению желательно приложить документы, подтверждающие принудительное изъятие имущества и прекращение права собственности на него.

Если документы отсутствуют, необходимо указать в этом заявлении полное наименование органа или Ф. И. О. конкурсного управляющего, которые располагают документами об изъятии автомобиля и договором купли-продажи транспортного средства. В этом случае налоговая инспекция по информации из заявления сама направит запрос о предоставлении подтверждающих документов и рассмотрит заявление после их получения.