Десять школ и колледжей Псковской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

10:18, 08 июня 2023, ПАИ

Десять школ и колледжей Псковской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира, сообщили ПАИ в пресс-службе российского общества «Знание».

Региональный этап «Лиги знаний: школы и колледжи» завершится большой игрой на площадке Псковского государственного университета 10 июня. Сильнейшее учебное заведение представит Псковскую область на финале в Москве. Турнир общества «Знание» и «Движения первых» собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны.

В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг «Дневной дозор» и «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, что турнир «Лига знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление «Знание. Игра». Два первых этапа — индивидуальный и командный — состоялись на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проходят очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.