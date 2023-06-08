Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Десять школ и колледжей Псковской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

Десять школ и колледжей Псковской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира, сообщили ПАИ в пресс-службе российского общества «Знание».

На фото Хорошевская школа в Москве. Фото: пресс-служба российского общества «Знание».

Региональный этап «Лиги знаний: школы и колледжи» завершится большой игрой на площадке Псковского государственного университета 10 июня. Сильнейшее учебное заведение представит Псковскую область на финале в Москве. Турнир общества «Знание» и «Движения первых» собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны.

В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг «Дневной дозор» и «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, что турнир «Лига знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление «Знание. Игра». Два первых этапа — индивидуальный и командный — состоялись на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проходят очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 июня 2023

Рабочие завершили строительство внешнего контура школы на улице Киселёва в Пскове
08 июня 2023

Михаил Ведерников — псковским соцработникам: Вы посвятили себя благородному делу — служению людям
08 июня 2023

Александр Котов поблагодарил социальных работников за милосердный труд
08 июня 2023

460 малышей родились в Псковском перинатальном центре в апреле-мае
08 июня 2023

Самый массовый ЕГЭ по выбору сдают псковские выпускники
08 июня 2023

До 25 градусов тепла ожидается сегодня в Псковской области
08 июня 2023

Кошек и котов сегодня чествуют в России
08 июня 2023

В России хотят запретить выкидывать одежду в мусорные баки

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...