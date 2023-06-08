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Культура

Подготовку к фестивалю «Пушкин. Музыка. Михайловское» обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная подготовке Открытого летнего фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское», который состоится 8-9 июля в Пушкиногорье, проходит в медиацентре ПАИ.

Чем организаторы фестиваля будут удивлять зрителей, как отбирался материал и формировалась программа, каких звезд ожидает Пушкиногорье в дни фестиваля, каковы перспективы развития проекта на псковской земле?

Об этом расскажет телеведущий Иннокентий Иванов и публицист, историк, куратор фотовыставки в честь 150-летия Федора Шаляпина Юрий Светов. 

 

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