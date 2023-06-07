63-летний мужчина погиб при пожаре в Пушкиногорском районе

10:26, 08 июня 2023, ПАИ

63-летний мужчина погиб при пожаре в деревне Гришино в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Так, 7 июня в 12:16 в деревне Гришино сгорели жилой дом и три хозяйственные постройки. 63-летнего мужчину обнаружили погибшим. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, пожарные ликвидировали за сутки ещё шесть пожаров в Псковской области. В 1:10 на улице Садовой в деревне Финьково Бежаницкого района сгорел четырехквартирный жилой дом. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети на веранде.

В 1:50 на улице Цветочной в деревне Молгово Псковского района горела хозяйственная постройка размером 3 на 6 метров. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 5:09 на улице Гоголя в Великих Луках сгорел мусор в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на лестнице третьего этажа. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 6:29 на улице Центральной в деревне Назимово Новосокольнического района сгорело бесхозное строение размером 5 на 6 метров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 9:15 в деревне Баладино Великолукского района в неэксплуатируемом строении размером из-за пожара была повреждена кровля и утеплитель. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:46 на Октябрьском проспекте в Великих Луках сгорел пластиковый мусорный контейнер, предварительно из-за поджога.