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Политика

Кандидатский шорт-лист

Интрига по составу кандидатов на выборах губернатора Псковской области сходит на нет. На данный момент фамилии большинства потенциальных участников предвыборной борьбы уже понятны. Пройдём по ним, в алфавитном порядке, без оценок электорального потенциала — тут, как нам кажется, все довольно очевидно.

Александр Баев. Рекомендован пленумом обкома КПРФ партийной конференции для выдвижения кандидатом. Сама партконференция пройдёт в субботу, 10 июня. Этот день, забегая вперёд, вообще будет очень урожайным на партийные конференции. Интрига тут есть, заключается в том, что товарищ Баев не прошёл «фильтр» кадровой комиссии ЦК КПРФ. Не прошёл — потому что времени не хватило на заседании комиссии обсудить его кандидатуру или потому что забракован — окончательной ясности в вопросе нет.

Александр Баев

Михаил Ведерников. Губернатор Псковской области о своём намерении выдвинуться в случае поддержки населением и президентом заявлял неоднократно. Владимир Путин намерение Михаила Ведерникова продолжить работу главой региона поддержал. Опросы показывают поддержку более 70 % населения региона. На 13 июня планируется конференция «Единой России», на которой Ведерников будет выдвинут кандидатом.

Михаил Ведерников

Андрей Маковский. Тут есть интрига, которую мастерски поддерживает сам лидер регионального отделения «Новых людей»: не отвечая на вопрос о выдвижении или невыдвижении однозначно. Но интересный момент: партия пока не уведомляла Избирательную комиссию области о конференции, на которой бы выдвигался кандидат.

Андрей Маковский

Антон Минаков. Депутат Псковского областного Собрания и координатор регионального отделения ЛДПР получил поддержку федерального совета партии и готовится к проведению 10 июня региональной конференции. Кандидатура на ней будет рассматриваться только одна — Минакова, голосование будет тайным, но в его исходе мы не сомневаемся.

Антон Минаков

Игорь Романов. Лидер регионального отделения «Партии Роста» имеет чуть ли не самый длинный «послужной» список участия в избирательных кампаниях. Простить эту он, конечно, тоже не мог.  Президиум федерального совета партии провёл голосование (четыре за, против нет) и поддержал его кандидатуру, выдав Романову окончательную бумажку письмо о своём решении. 10 июня «Партия Роста» также проводит регконференцию по выдвижению кандидата на выборах.

Игорь Романов

Итого в бюллетене для голосования на губернаторских выборах может оказаться пять фамилий. Или четыре. Если, например, Андрей Маковский на выборы всё-таки не пойдёт или Игорь Романов не преодолеет муниципальный фильтр. Но не будем забегать вперёд.

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