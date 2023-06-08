Кандидатский шорт-лист

12:35, 08 июня 2023, ПАИ

Интрига по составу кандидатов на выборах губернатора Псковской области сходит на нет. На данный момент фамилии большинства потенциальных участников предвыборной борьбы уже понятны. Пройдём по ним, в алфавитном порядке, без оценок электорального потенциала — тут, как нам кажется, все довольно очевидно.

Александр Баев. Рекомендован пленумом обкома КПРФ партийной конференции для выдвижения кандидатом. Сама партконференция пройдёт в субботу, 10 июня. Этот день, забегая вперёд, вообще будет очень урожайным на партийные конференции. Интрига тут есть, заключается в том, что товарищ Баев не прошёл «фильтр» кадровой комиссии ЦК КПРФ. Не прошёл — потому что времени не хватило на заседании комиссии обсудить его кандидатуру или потому что забракован — окончательной ясности в вопросе нет.

Михаил Ведерников. Губернатор Псковской области о своём намерении выдвинуться в случае поддержки населением и президентом заявлял неоднократно. Владимир Путин намерение Михаила Ведерникова продолжить работу главой региона поддержал. Опросы показывают поддержку более 70 % населения региона. На 13 июня планируется конференция «Единой России», на которой Ведерников будет выдвинут кандидатом.

Андрей Маковский. Тут есть интрига, которую мастерски поддерживает сам лидер регионального отделения «Новых людей»: не отвечая на вопрос о выдвижении или невыдвижении однозначно. Но интересный момент: партия пока не уведомляла Избирательную комиссию области о конференции, на которой бы выдвигался кандидат.

Антон Минаков. Депутат Псковского областного Собрания и координатор регионального отделения ЛДПР получил поддержку федерального совета партии и готовится к проведению 10 июня региональной конференции. Кандидатура на ней будет рассматриваться только одна — Минакова, голосование будет тайным, но в его исходе мы не сомневаемся.

Игорь Романов. Лидер регионального отделения «Партии Роста» имеет чуть ли не самый длинный «послужной» список участия в избирательных кампаниях. Простить эту он, конечно, тоже не мог. Президиум федерального совета партии провёл голосование (четыре за, против нет) и поддержал его кандидатуру, выдав Романову окончательную бумажку письмо о своём решении. 10 июня «Партия Роста» также проводит регконференцию по выдвижению кандидата на выборах.

Итого в бюллетене для голосования на губернаторских выборах может оказаться пять фамилий. Или четыре. Если, например, Андрей Маковский на выборы всё-таки не пойдёт или Игорь Романов не преодолеет муниципальный фильтр. Но не будем забегать вперёд.