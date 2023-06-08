Названы новые медиаперсоны в майском рейтинге «Псковской правды»

13:53, 08 июня 2023, ПАИ

Региональный медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за май 2023 года обновился более чем на треть. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Некоторые медиаперсоны попали в топ-30 впервые. Во-первых, это директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Он занял 17-е место с медиаиндексом 819. В рамках подготовки к очередным Пушкинским дням поэзии и русской культуры он активно выступал в СМИ. В том числе благодаря пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Вторым «новичком» стал депутат Псковской городской Думы, секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев. Он занял 27-е место, его медиаиндекс равен 525.

«О нём говорили как о потенциальном кандидате от компартии на выборы губернатора Псковской области. Однако ЦК КПРФ в мае отложил рассмотрение вопроса о его кандидатуре: собственно, именно это и стало одним из главных сюжетов с участием думца в медиа. Кроме того, Александр Баев «засветился» в связи с отчётом главы Пскова: за нарушение регламента во время его обсуждения коммунисту на сессии гордумы отключили микрофон», – отметили составители рейтинга.