Какие нововведения ждут гостей на Днях пушкинской поэзии, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая Дням пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 мая.
Как музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» готовится к главному празднику, какие мероприятия нельзя пропустить, какие нововведения ждут туристов в этом году?
Об этом и многом другом расскажет директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.
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30 мая 2023
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