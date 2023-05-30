Какие нововведения ждут гостей на Днях пушкинской поэзии, обсуждают в медиацентре ПАИ

12:18, 29 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Дням пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 мая.

Как музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» готовится к главному празднику, какие мероприятия нельзя пропустить, какие нововведения ждут туристов в этом году?

Об этом и многом другом расскажет директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.