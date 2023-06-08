Впечатлениями о Пскове поделились известные петербуржцы

17:12, 08 июня 2023, ПАИ

В Пскове побывали телеведущий Иннокентий Иванов и публицист, историк Юрий Светов. О своих впечатлениях о городе они рассказали на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Телеведущий Иннокентий Иванов отметил, что он в Пскове впервые, хотя его команда не раз снимала кино и репортажи в Пскове.

«Псков принял очень хорошо. Замечательный город, очень уютный, наверное, очень небольшой. Мы были только в Псковском кремле, всё что мы успели пока. Но на самом деле мне было очень интересно», – отметил телеведущий.

Юрий Светов в прошлом году уже приезжал в Псков с дочерью и внуками. Это было в октябре, на осенних каникулах, рассказал он.

«Мы очень много ходили, смотрели. Меня впечатлило, что Псков заметно меняется. Он стал уютным, удобным, появилось много мест притяжения. Очень хорошо было гулять по городу», – отметил он.

Юрий Светов также рассказал, что вместе с семьей они посетили Поганкины палаты.

Отметим, о жизни и творчестве Карла Буллы – первого русского фоторепортёра – Юрий Светов написал две книги. Кроме того, он является куратором недавно открывшейся в Михайловском фотовыставки, где представлены работы из собрания Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы. По словам публициста, Карл Булла бывал здесь, в Пскове, запечатлев городские виды прошлого века.

«И конечно, перед тем как ехать, я посмотрел эти фотографии. Кремль, как был прекрасный, так и остался сейчас», – подчеркнул гость медиацентра.