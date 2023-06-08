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Общество

Торжественное вручение паспортов состоялось в Пыталово

Фото газеты «Наша жизнь»

Сегодня, в преддверии Дня России, глава района Вера Кондратьева вместе с сотрудником УФМС в присутствии родителей вручила самый важный документ – паспорт гражданина Российской Федерации – пяти новым полноправным гражданам нашей страны. Об этом сообщила газета «Наша жизнь».

Глава района отметила, что получение документа, удостоверяющего личность, даёт широкие права, но вместе с ними накладывает и немалые обязанности и долг каждого – достойно нести по жизни звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали настоящими патриотами, которые любят свою страну, свою малую родину, свой народ. Помните, что вы нужны здесь, на родной земле, потому что вы – это будущее Пыталовского района. Желаю вам быть добропорядочными и законопослушными гражданами, своей учёбой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя своего района, города, Псковской области и могучей многомиллионной России в целом!» – поздравила молодых граждан Вера Кондратьева.

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