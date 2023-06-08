Глава Опочецкого района посетил Пригородную волость

23:20, 08 июня 2023, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин посетил Пригородную волость, сообщила газета «Красный маяк». Данная поездка состоялась с целью проверки социальных объектов, от состояния которых зависит комфорт повседневной жизни населения волости.

Первой целью визита стал Макушинский сельский клуб. На данный момент там начата подготовка к предстоящему ремонту: произведена замена окон и сделана чистовая отделка для покраски. Юрий Артамонович вместе с главой Пригородной волости Сергеем Николаевым проверил ход выполняемых работ. Подрядчик в свою очередь заверил, что ремонт будет окончен в установленный срок. Совсем скоро жители Макушино вновь смогут наслаждаться культурно-досуговыми мероприятиями в обновлённом здании клуба.

Далее глава района посетил братскую могилу воинов Советской армии, погибших в 1944 году. Здесь осенью прошлого года в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» были проведены работы по сохранению этого объекта культурного наследия. Во время посещения Макушинского ФАПа Юрий Артамонович обратил внимание на наличие здесь всех необходимых и востребованных лекарств и медицинского оборудования.

В местном магазине Опочецкого райпо глава района отметил широкий ассортимент продовольственных и хозяйственных товаров, необходимых населению.

На обратном пути Юрий Артамонович проверил качество ремонта одного из проблемных участков дороги между деревнями Волково и Дреча. Во время весенних разливов этот участок частично разрушается, блокируя проезд. Теперь эта проблема устранена.

«Приятно, что люди со всей ответственностью подходят к возложенным на них поручениям. Мы оказываем и всегда будем оказывать необходимую всестороннюю поддержку нашим волостям», – сказал глава района.