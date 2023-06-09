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Общество

Международный день друзей отмечают 9 июня

Международный день друзей отмечают 9 июня, сообщает calend.ru. История умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.

Возможно, сегодняшний праздник для кого-то станет поводом, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым друзьям, а потом собраться компанией и поделиться новостями.

А 30 июля отмечается Международный день дружбы.

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