Митрополит Тихон: Псково-Печерский монастырь не претендует на получение статуса лавры
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области не претендует на получение статуса лавры, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Об этом пишет ТАСС.
Предложение о присуждении статуса лавры монастырю озвучил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин во время поездки в Псков. Он отмечал, что это может быть сделано на фоне событий, происходящих с Киево-Печерской лаврой на Украине.
«Я бесконечно благодарен Сергею Вадимовичу Степашину за его такую любовь к Псково-Печерскому монастырю, но на самом деле это делается совершенно по-другому. И мы совершенно не претендуем на это. Еще раз благодарю всех, кто говорит о некоем статусе. Но для меня статуса выше, чем Псково-Печерский монастырь, не существует», - сказал митрополит Тихон.
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