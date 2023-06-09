Заседание общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами пройдёт в середине июня

17:51, 09 июня 2023, ПАИ

Общественный штаб по наблюдению за выборами готовится к сентябрьской избирательной кампании в Псковской области, сообщает «Первый Псковский».

«Штаб не прекращал свою работу, мы приняли такое решение, что у нас постоянно действующий штаб. Тем более мы предполагали, что будут важные губернаторские выборы и, естественно, президентские выборы. Мы и не ошиблись, потому что в перерыве у нас были выборы в отдельных районах: Пушкиногорском и Пустошкинском», – отметила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

Отметим, что точное количество и состав наблюдателей определят на ближайшем заседании штаба. Оно пройдёт в середине июня, но уже известно, что на каждом избирательном участке будет работать как минимум один наблюдатель от Общественной палаты.

«Не очень сейчас популярное слово легитимность, потому что это понятие расширенное, но они [наблюдатели. – ПАИ] как раз следят за тем, чтобы к процессу голосования, как со стороны избирателей, так и со стороны политических партий, которые выдвигают своих кандидатов, не было никаких претензий. То есть чтобы все законы были соблюдены», – подчеркнула Наталья Горбачёва.

Напомним, в состав общественного штаба входят представители Общественной палаты, руководители организаций, журналисты, лидеры мнения. Задачи штаба заключаются не только в том, чтобы набрать и обучить наблюдателей, но и проконтролировать, чтобы во время избирательной кампании были соблюдены права всех голосующих.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах губернатора Псковской области и в органы местного самоуправления пройдет в течение трёх дней подряд – 8, 9, 10 сентября. В сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов стартовал 5 июня и продлится по 4 июля. В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора (муниципальный фильтр) должно быть собрано 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Помимо этого, ЦИК согласовал использование ДЭГ на выборах в Псковской области.