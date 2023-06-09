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Фильм о Псковской области выйдет в программе «Непутевые заметки» на Первом канале

Фильм о Псковской области выйдет в программе «Непутевые заметки» на Первом канале, сообщается в группе Туристского информационного центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ТИЦ Псковской области

Съёмочная группа Первого канала проведёт в Псковской области несколько дней. Основная цель московских тележурналистов – показать туристическую многогранность региона.

В программе у съёмочной группы – посещение Псковского музея-заповедника, Снетогорского монастыря, внесённого в список ЮНЕСКО, усадьбы Ореховно, где разбит первый и единственный европейский сад в России, Себежского национального парка и самого города с его достопримечательностями.

Кроме того, тележурналисты побывают в деревне Самолва, на мемориальном комплексе «Князь Александр Невский с дружиной». А также проведут съёмки достопримечательностей Гдова и Великих Лук, где побывают в Краеведческом музее города, в городском парке «Луки Парк» и на открытии 28-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

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