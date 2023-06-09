Что такое кадастровая стоимость, объяснили псковичам

13:25, 09 июня 2023, ПАИ

Что такое кадастровая стоимость, рассказала псковичам заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, кадастровая стоимость – это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости. Она определяется методами массовой оценки, а при невозможности использовать эти методы – индивидуально для объекта в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Она отметила, что кадастровая стоимость объекта недвижимости – это результат оценки объекта недвижимости, которая определяется на основе ценообразующих факторов в соответствии с федеральным законом о государственной кадастровой оценке.

«Основная цель кадастровой оценки недвижимости – создание на её основе единой налоговой базы для исчисления земельного и имущественного налогов», – подчеркнула она.

Кроме того, оценка кадастровой стоимости необходима для расчёта: ставки арендной платы земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности, налога при продаже или покупке недвижимости, величины государственной пошлины за совершение нотариальных действий, в частности при определении госпошлины при наследовании объекта недвижимости и величины государственной пошлины при судебных разбирательствах.

В 2020 году изменилось законодательство в сфере государственной кадастровой оценки, изменились сроки её проведения. Так, теперь государственная кадастровая оценка проводится одновременно в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре (ЕГР) недвижимости на территории субъекта Российской Федерации объектов капитального строительства или земельных участков.

«Эти нормы начали действовать с 1 января прошлого года – в отношении проведения государственной кадастровой оценки земельных участков, а с 1 января этого года – в отношении проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест», – сказала Анна Иванова.

В дальнейшем очередная государственная кадастровая оценка будет проводиться через четыре года с года проведения последней оценки.

Кадастровая оценка включает в себя следующие процедуры:

1) принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки.

2) определение кадастровой стоимости и составление отчёта об итогах государственной кадастровой оценки.

3) утверждение результатов определения кадастровой стоимости.

Решение о проведении кадастровой оценки принимается не позднее чем за шесть месяцев до 1 января года проведения кадастровой оценки.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области подчеркнула, что по итогам определения кадастровой стоимости учреждением составляется проект отчёта. «Проверка отчёта осуществляется Росреестром, по результатам готовится уведомление о соответствии или несоответствии проекта отчета требованиям к отчёту», – обратила она внимание.

Если проект отчёта соответствует требованиям, то он размещается в фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра. Также информация направляется в органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов для ее доведения до сведения заинтересованных лиц, для направления замечаний.

В случае отсутствия выявленных оснований для внесения изменений в текущую версию проекта отчета после завершения срока его размещения в фонде текущая версия проекта отчёта засчитывается.

Акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Для того чтобы узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, необходимо запросить выписку из ЕГР недвижимости о кадастровой стоимости объекта, после чего получить сведения в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра.

«Лучше всего прийти и познакомиться с нами лично на Госпитальной, 3 в Пскове. Также можете получить информацию через соцсети в наших группах, но я приглашаю прийти, потому что наши сотрудники помогут заполнить заявление и проверят правильность оформления. Также предусмотрено, что можно документы подать через почту или онлайн, но личный приём всегда приветствуется», – добавила директор Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки Наталия Мозговая.