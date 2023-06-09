В Пскове женщина украла у своей знакомой золотые кольца

11:34, 09 июня 2023, ПАИ

Женщина украла у своей знакомой ювелирные украшения. Преступление произошло в Пскове в марте 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Женщина вечером зашла в гости к своей знакомой для того, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья обвиняемая присмотрела у потерпевшей на пальцах рук три золотых кольца и попросила их померить, на что последняя согласилась.

После примерки колец обвиняемая положила ювелирные изделия на край обеденного стола, и женщины продолжили пить алкоголь. После того как потерпевшая уснула, гражданка взяла кольца и спрятала их в свою косметичку, после чего продала их.

Своими действиями она причинила ущерб на сумму 18 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.