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Происшествия

В Пскове женщина украла у своей знакомой золотые кольца

Женщина украла у своей знакомой ювелирные украшения. Преступление произошло в Пскове в марте 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Женщина вечером зашла в гости к своей знакомой для того, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья обвиняемая присмотрела у потерпевшей на пальцах рук три золотых кольца и попросила их померить, на что последняя согласилась.

После примерки колец обвиняемая положила ювелирные изделия на край обеденного стола, и женщины продолжили пить алкоголь. После того как потерпевшая уснула, гражданка взяла кольца и спрятала их в свою косметичку, после чего продала их.

Своими действиями она причинила ущерб на сумму 18 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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