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Общество

Псковские и новгородские профсоюзы обсудили проведение молодёжных мероприятий

Представитель Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура обменялась опытом с коллегами Новгородской областной федерации профсоюзов в рамках рабочей поездки в Великий Новгород. 

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, участники встречи обсудили организацию региональных молодёжных мероприятий, а также мероприятий в рамках Всероссийской профсоюзной молодёжной программы ФНПР «Стратегический резерв – 2023».

«Профсоюз – одна семья» – эту фразу часто можно услышать на профсоюзных мероприятиях, – отметила Наталья Мандзибура. – Налаживание коммуникации между профорганизациями разных регионов происходит быстро, потому что все мы в едином информационном потоке, с чувством отзывчивости и солидарности».

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