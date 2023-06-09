Псковские и новгородские профсоюзы обсудили проведение молодёжных мероприятий

11:26, 09 июня 2023, ПАИ

Представитель Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура обменялась опытом с коллегами Новгородской областной федерации профсоюзов в рамках рабочей поездки в Великий Новгород.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, участники встречи обсудили организацию региональных молодёжных мероприятий, а также мероприятий в рамках Всероссийской профсоюзной молодёжной программы ФНПР «Стратегический резерв – 2023».

«Профсоюз – одна семья» – эту фразу часто можно услышать на профсоюзных мероприятиях, – отметила Наталья Мандзибура. – Налаживание коммуникации между профорганизациями разных регионов происходит быстро, потому что все мы в едином информационном потоке, с чувством отзывчивости и солидарности».