Кадастровую стоимость земли в Псковской области назвала эксперт

11:56, 09 июня 2023, ПАИ

Сколько стоит вся оценённая кадастровой службой земля в Псковской области, рассказала директор Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки Наталия Мозговая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она рассказала, что количество земельных участков, в отношении которых определялась кадастровая стоимость, составляет 492 868.

По словам Наталии Мозговой, в результате кадастровая стоимость земельных участков на 1 января 2022 года составила более 372 миллиардов рублей, если быть точнее – 372 млрд 146 млн 291 тысяча 737,41 рубля.

Гость медиацентра уточнила, что если проводить сравнение с результатами государственной кадастровой оценки 2020 и 2021 годов, то кадастровая стоимость земельных участков увеличилась в целом на 18,5 %, что составляет 58 миллиардов рублей.

Наталия Мозговая отметила, что правообладатели объектов недвижимости, заинтересованные лица всегда могут обратиться в учреждение по вопросам проведения государственной кадастровой оценки, а также с обращением о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, или с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.