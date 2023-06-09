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Общество

Псковского предпринимателя оштрафовали за использование товарных знаков «Союзмультфильма»

За продажу книжной закладки с изображениями персонажей «Кеша», «пёс Шарик», «старуха Шапокляк» псковский предприниматель заплатит 30 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Сообщается, что АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» обратились в Арбитражный суд Псковской области с иском к псковскому предпринимателю о взыскании компенсации в размере 60 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на три товарных знака и за нарушение авторских прав на персонажей «Кеша», «пёс Шарик», «старуха Шапокляк».

По версии следствия, в августе 2021 года в торговом помещении, расположенном на Комсомольской, 1 в Невеле, установили и задокументировали факт продажи от имени предпринимателя книжной закладки, на которой содержались обозначения, сходные до степени смешения со спорными товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат киностудии, изображение персонажей «Кеша», «пёс Шарик», «старуха Шапокляк» из мультфильмов, исключительные права на которые принадлежат обществу.

Суд признал доказанным факт реализации предпринимателем контрафактного товара. С учётом характера и масштаба допущенного нарушения в сравнении с заявленной мерой ответственности, а также положений абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, суд посчитал возможным снизить предъявленный размер компенсации до 30 тысяч рублей из расчёта по пять тысяч рублей за каждое из заявленных нарушений исключительных прав.

Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.

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