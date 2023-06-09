В здании псковского Росреестра организовали точку сбора использованных батареек

19:50, 09 июня 2023, ПАИ

В преддверии Дня России Росмолодёжь запустила всероссийскую акцию «Родиной горжусь». Молодёжный совет псковского Росреестра принял участие в акции, организовав в здании регионального ведомства точку приёма батареек. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Росреестра.

«Выброшенные батарейки наносят огромный вред природе, а пункты приёма отработанных батареек не всегда находятся в удобном месте. Поэтому точка приёма батареек в стенах управления очень удобна сотрудникам. Все собранные батарейки мы передадим в пункты утилизации», – отметил сотрудник отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Руслан Кудашов.