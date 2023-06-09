Новое оборудование для занятий поставят в Пыталовскую школу искусств

15:36, 09 июня 2023, ПАИ

Новое оборудование для занятий поставят в Пыталовскую школу искусств. На закупку оборудования было выделено 4 млн 170 тысяч рублей благодаря национальному проекту «Культура». Об этом рассказал директор ПШИ Сергей Борисов корреспонденту газеты «Наша жизнь».

Часть оборудования уже поступила. В школе сейчас установлены три интерактивных доски в различных классах. В отделение изобразительного искусства пришли наглядные пособия по ИЗО, новые бюсты и другие атрибуты для юных художников. Планируется поступление шкафов для сушки рисунков, а также мольбертов.

Кроме этого, в школу искусств закупили два электронных пианино немецкой фирмы GEWA, звуковоспроизводящую аппаратуру и учебные пособия для музыкального отделения, а также аккордеон для самых маленьких.

Как отмечает руководство школы, техническая база — немаловажный фактор в обучении ребят. Теперь же педагогический состав учебного заведения сможет работать на современном оборудовании.

Остальное оборудование планируется поставить к началу нового учебного года.