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Общество

Новое оборудование для занятий поставят в Пыталовскую школу искусств

Новое оборудование для занятий поставят в Пыталовскую школу искусств. На закупку оборудования было выделено 4 млн 170 тысяч рублей благодаря национальному проекту «Культура». Об этом рассказал директор ПШИ Сергей Борисов корреспонденту газеты «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Часть оборудования уже поступила. В школе сейчас установлены три интерактивных доски в различных классах. В отделение изобразительного искусства пришли наглядные пособия по ИЗО, новые бюсты и другие атрибуты для юных художников. Планируется поступление шкафов для сушки рисунков, а также мольбертов.

Кроме этого, в школу искусств закупили два электронных пианино немецкой фирмы GEWA, звуковоспроизводящую аппаратуру и учебные пособия для музыкального отделения, а также аккордеон для самых маленьких.

Как отмечает руководство школы, техническая база — немаловажный фактор в обучении ребят. Теперь же педагогический состав учебного заведения сможет работать на современном оборудовании.

Остальное оборудование планируется поставить к началу нового учебного года.

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