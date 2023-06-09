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Общество

Колесо обозрения. Готовится к эфиру 116-й выпуск «Псковского телеграма»

На этой неделе псковичи под впечатлением от инвестпроекта по созданию парка аттракционов на Железной горе, на берегу Великой. Многие впервые услышали такое название «Железная гора», но большинство идеями инвестора впечатлились, теперь ждём — когда же. Тем временем в районах вслед за Псковом меняют вывески: чтобы соответствовать дизайн-коду. По факту, оказывается, если разобраться, всё не так и страшно, как некоторые пугают. Ну, а на чужбине замыслили страшное: португальцы переходят на четырёхдневку. В Псковской области не до того: избирательная кампания набирает обороты, и тут уж не до выходных.

Фото: ПАИ

Об этом и многом другом, нашедшем отражение в Telegram-каналах, в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорят его ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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