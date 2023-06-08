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Общество

Парк аттракционов «Волшебная гора» откроется в Пскове в 2024 году

Огромный парк аттракционов «Волшебная гора» появится в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

  • Парк аттракционов "Волшебная гора"
    Фото: ПАИ
  • Парк аттракционов "Волшебная гора"
    Фото: ПАИ
  • Парк аттракционов "Волшебная гора"
    Фото: ПАИ
  • Парк аттракционов "Волшебная гора"
    Фото: ПАИ
  • Парк аттракционов "Волшебная гора"
    Фото: ПАИ
  • Парк аттракционов "Волшебная гора"
    Фото: ПАИ

Недавний опрос показал, что более 83 % горожан убеждены в необходимости нового парка аттракционов, так как существующий давно морально устарел. 

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. До парка можно будет добраться на автобусах № 8 и № 8а. Парковка у «Волшебной горы» будет рассчитана на 80 автомобилей.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов в парке будет работать 50-метровое колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейно-развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.

Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. Общий объём инвестиций, вложенных в его строительство, составит 860 млн рублей. Планируется создание 150 новых рабочих мест. Кроме того, благодаря новому объекту город рассчитывает выйти на ежегодный показатель в 400 тысяч туристов.

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