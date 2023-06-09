Лучшие точки для наблюдения за парусной регатой назвали псковичам
Откуда будет самый красивый обзор яхт – участников парусной регаты, рассказала пресс-секретарь Псковской регаты Александра Савина, пишет «Псковская правда».
По словам Александры Савиной, лучший обзор яхт откроется из Печков и с западного берега Псковского озера. Она добавила, что, когда регаты будут уходить из бухты Кривска, гости и жители не смогут их разглядеть.
XIX Псковская парусная регата состоится с 9 по 13 июня. Открытие соревнований запланировано на 10 июня в 12:00 в пансионате ЦБР «Кривск».
Организаторы планируют провести следующие мероприятия:
- международные соревнования – этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» (ЕКП Министерства спорта РФ), этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2.4 метра» (ЕКП МС);
- межрегиональные соревнования – Ганзейская Псковская парусная регата в юношеских классах яхт «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7» (ЕКП МС №31000), этап Кубка России в классе яхт «Летучий Голландец» (ЕКП МС №30885);
- региональные соревнования в свободном классе крейсерских яхт «Четвертьтонник» и Open 800, Minitonner, T-2;
- этап Кубка России по инклюзивному парусному спорту в классе «Яркат».
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