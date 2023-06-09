Лучшие точки для наблюдения за парусной регатой назвали псковичам

18:24, 09 июня 2023, ПАИ

Откуда будет самый красивый обзор яхт – участников парусной регаты, рассказала пресс-секретарь Псковской регаты Александра Савина, пишет «Псковская правда».

По словам Александры Савиной, лучший обзор яхт откроется из Печков и с западного берега Псковского озера. Она добавила, что, когда регаты будут уходить из бухты Кривска, гости и жители не смогут их разглядеть.

XIX Псковская парусная регата состоится с 9 по 13 июня. Открытие соревнований запланировано на 10 июня в 12:00 в пансионате ЦБР «Кривск».

Организаторы планируют провести следующие мероприятия: