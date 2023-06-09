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Экономика

Банк России в шестой раз сохранил ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России на заседании 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом пишет РБК.

Тем не менее регулятор допустил «возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее».

В пресс-релизе Банк России указал на дальнейший рост проинфляционных рисков.

«Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски», — говорится в документе ЦБ.

В ЦБ подчеркнули, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. «Это во многом связано с восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля», — пишет регулятор.

В банке также отметили, что в России сохраняется высокая кредитная активность — как в корпоративном, так и в розничном секторе, а также указали на оживление потребительского кредитования и улучшение потребительских настроений.


 

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