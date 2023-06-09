Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рекордное число жителей проголосовало за объекты благоустройства в Псковской области в этом году

Подведены итоги голосования за объекты благоустройства в Псковской области по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Победители определены во всех муниципалитетах.

Согласно результатам всероссийского голосования, в Пскове в следующем году будут благоустроены четыре общественные территории. Будет обновлён сквер у гостиницы «Рижская», кроме того, в городе появятся три спортивные площадки – в районе Овсище около дома № 8 на улице Технической, в пространстве между домами № 62 и 62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Алтаева, а также у домов № 11, 13 и 17 на Сиреневом бульваре и домов № 12, 14, 16 на улице Звёздной.

В Великих Луках благоустройству подлежат сквер напротив магазина «Апельсин» и парк в северной части острова Дятлинка.

В Псковском районе благодаря проекту будут приведены в порядок участок набережной реки Великой в деревне Родина, парк в деревне Тямша и общественная территория между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи. В Великолукском районе появится детская игровая площадка в посёлке Дубрава-1.

В Гдове реконструируют парк на улице Кингисеппской, в Опочке оборудуют сквер во дворе дома № 7 на улице Водной. В Палкино будет реализована третья очередь благоустройства Детского парка на улице Набережной, а в Усвятах – четвёртая очередь реконструкции Советской площади.

Всего победителями проекта ФКГС этого года во всех муниципалитетах стали более 80 территорий. Ознакомиться с ними можно на сайте 60.gorodsreda.ru/result-voting.

Отметим, в этом году жители Псковской области проявили высокую активность в голосовании за объекты благоустройства. Свои голоса за проекты отдали более 74 тыс. человек, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством РФ с 2017 года. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом обращений и инициатив жителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 июня 2023

Изборский музей-заповедник изменил график работы в предстоящие выходные

09 июня 2023

Ремонт дороги Остров – Новоржев завершили раньше срока

09 июня 2023

Россия в ста снимках: в Пскове открылась уникальная фотовыставка
09 июня 2023

Юлия Пересильд выпустила книгу о своём полёте на МКС
09 июня 2023

Капремонт инженерных сетей дома № 22 на улице Матвея Кузьмина завершили в Великих Луках
09 июня 2023

Участок трассы Псков – Кислово – Палкино отремонтируют до конца года

09 июня 2023

В эфир вышел 116-й выпуск «Псковского телеграма»
09 июня 2023

О врачах общей практики и их работе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...