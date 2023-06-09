Рекордное число жителей проголосовало за объекты благоустройства в Псковской области в этом году

22:28, 09 июня 2023, ПАИ

Подведены итоги голосования за объекты благоустройства в Псковской области по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Победители определены во всех муниципалитетах.

Согласно результатам всероссийского голосования, в Пскове в следующем году будут благоустроены четыре общественные территории. Будет обновлён сквер у гостиницы «Рижская», кроме того, в городе появятся три спортивные площадки – в районе Овсище около дома № 8 на улице Технической, в пространстве между домами № 62 и 62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Алтаева, а также у домов № 11, 13 и 17 на Сиреневом бульваре и домов № 12, 14, 16 на улице Звёздной.

В Великих Луках благоустройству подлежат сквер напротив магазина «Апельсин» и парк в северной части острова Дятлинка.

В Псковском районе благодаря проекту будут приведены в порядок участок набережной реки Великой в деревне Родина, парк в деревне Тямша и общественная территория между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи. В Великолукском районе появится детская игровая площадка в посёлке Дубрава-1.

В Гдове реконструируют парк на улице Кингисеппской, в Опочке оборудуют сквер во дворе дома № 7 на улице Водной. В Палкино будет реализована третья очередь благоустройства Детского парка на улице Набережной, а в Усвятах – четвёртая очередь реконструкции Советской площади.

Всего победителями проекта ФКГС этого года во всех муниципалитетах стали более 80 территорий. Ознакомиться с ними можно на сайте 60.gorodsreda.ru/result-voting.

Отметим, в этом году жители Псковской области проявили высокую активность в голосовании за объекты благоустройства. Свои голоса за проекты отдали более 74 тыс. человек, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством РФ с 2017 года. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом обращений и инициатив жителей.