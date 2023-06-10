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Общество

Никита Гусятник наступил по народному календарю

Православная церковь 10 июня отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, исповедника. В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником, сообщает calend.ru.

По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.

Беременных же в этот день специально посылали в поле, чтобы ребёнок обрёл ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к лёгким родам, к здоровому ребёнку.

На Никиту обращали внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.

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