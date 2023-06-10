Парусная регата открывается сегодня на Псковском озере

10:45, 10 июня 2023, ПАИ

Сегодня в 11:30 на Псковском озере состоится официальное открытие XIX Псковской парусной регаты, которая продлится до 13 июня. Соревнования начнутся 12:00 у пансионата «Кривск», сообщили ПАИ организаторы.

Планируется провести:

– международные соревнования – этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» (ЕКП Министерства спорта РФ), этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2.4 метра» (ЕКП МС);

– межрегиональные соревнования – Ганзейскую Псковскую парусную регату в юношеских классах яхт «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7» (ЕКП МС №31000), этап Кубка России в классе яхт «Летучий Голландец» (ЕКП МС №30885);

– региональные соревнования в свободном классе крейсерских яхт «Четвертьтонник» и Open 800, Minitonner, T-2;

– этап Кубка России по инклюзивному парусному спорту в классе «Яркат».