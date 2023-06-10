Выставка костюмов и украшений народа сето работает во Владимире

00:34, 10 июня 2023, ПАИ

Выставку «По платью видно, кто идёт», посвящённая костюмам и украшениям народа сето, представили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На открытии выставки генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что в таком виде коллекция представлена впервые. Предметы сетоского серебряного наряда дополнены историческими фотографиями и графическими работами Анны Калашниковой-Роот. Всё это объединено в единое пространство, которое помогает лучше понять и почувствовать культурное наследие народа сето.

Заместитель генерального директора по научной работе Владимиро-Суздальского музея-заповедника Олег Рыжков рассказал, что выставка стала продолжением заключённого ранее соглашения о сотрудничестве. В этом же году Владимирский музей привезёт в Псков выставку «Блеск стали».

В проекте «По платью видно, кто идёт» Олег Рыжков особо выделил представленные костюмы сето, отражающие колорит самобытности малочисленного народа.

Массивные старинные украшения из серебра – фибулы, цепи, ожерелья, серьги – и элементы этнического костюма малочисленного народа сето можно будет увидеть во Владимире до 30 июля.

