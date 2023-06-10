Отряды содействия обороне сформируют в Псковской области

11:21, 10 июня 2023, ПАИ

Отряды содействия обороне сформируют в Псковской области. Об этом в очередном еженедельном видеообращении «Своих не бросаем» заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Сейчас наша задача – сделать всё, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. Опыт Белгородчины будет в этой части по максимуму использован. Мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время будут проведены все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах, в первую очередь в приграничных районах», – сообщил глава региона.

По его словам, их главной задачей будет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций. Речь о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, помощи в патрулировании важных объектов. «Как минимум это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования из первых уст с мест событий», – отметил губернатор.

«В завершение ещё раз подчеркну, что оснований для паники нет. Есть задачи, которые нужно решать вместе: заниматься безопасностью региона, помогать передовой и пострадавшим территориям. Делать это необходимо взвешенно, спокойно, профессионально и, конечно, доверяя друг другу. Вместе со всем справимся. Берегите себя», – заключил Михаил Ведерников.