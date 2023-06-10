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Культура

Как сделать аудиторию «подготовленной» к джазу, объяснил Игорь Бутман

Как сделать аудиторию «подготовленной» к джазу, объяснил самый известный и титулованный российский джазмен Игорь Бутман в интервью «АиФ-Псков».

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

«Знаете, давайте посмотрим на классическую музыку. Неподготовленный человек может, допустим, оценить композиторов двадцатого века? А все ли готовы для Баха или Ференца Листа? Нужно просто любить музыку и понимать, что какая-то сложность – это самое интересное. Ну и надо слушать шедевры, чтобы потом оценить уже весь спектр джаза, чтобы понимать, откуда что пошло, как начиналось. Поэтому да, какая-то подготовка должна быть», - отметил Игорь Бутман.

Он подчеркнул, что наслушанность можно выработать, нужно просто быть любознательным человеком.

«Мы же Пушкина тоже сразу не прочитаем. Надо вчитаться, войти в этот ритм. И как только ты вошел, ты уже не можешь остановиться, ты уже читаешь, читаешь, читаешь. И тебе уже стихи кажутся не стихами, а каким-то повествованием без всякой рифмы. Ты просто увлекся сюжетом, увлекся переживаниями героев», - добавил Игорь Бутман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

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