Региональный этап турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» прошёл в Пскове

22:24, 10 июня 2023, ПАИ

Региональный этап Всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» прошёл на площадке колледжа ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

С приветственным словом к участникам турнира обратилась заместитель начальника отдела региональной политики комитета по образованию Светлана Косачёва, пожелав слаженной командной игры и удачи.

В региональном этапе приняли участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр: они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

Сегодня определится команда участников, которые представят Псковскую область на заключительном этапе турнира в Москве. Участие региональной команды в Москве поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.