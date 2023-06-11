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Происшествия

Пропавшую почти два года назад женщину разыскивают в Пскове

53-летнюю уроженку деревни Молево Красногородского района Антонину Афанасьеву разыскивает отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, она проживала в Пскове в доме на улице Николая Васильева. 30 октября 2021 года женщина пропала без вести. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, чёрные, глаза карие.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.

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