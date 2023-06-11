До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области в День России

13:56, 11 июня 2023, ПАИ

12 июня, в День России, в Псковской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днём – от +20 до +25.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.