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Общество

Михаил Ведерников: Минстрой всегда оказывает большую помощь Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Минстрой за поддержку региона. Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Минстрой всегда оказывает большую помощь Псковской области. Целый ряд объектов строится по программам и конкурсам министерства, и мы всегда получаем конструктивную обратную связь по всем вопросам», – отметил он.

В частности, при поддержке министра идёт подготовка к 550-летию Печор. «Без активного и профессионального содействия команды реализовать все наши планы было бы невозможно. Теперь город в течение года получит целый ряд новых объектов практически во всех сферах», – подчеркнул глава региона. 

По его словам, завершение строительства Соцгородка также не проходит без содействия и консультаций Минстроя. Насколько это сложный объект и с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе возобновления работ после трёхлетнего простоя, Михаил Ведерников рассказал 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год.

«Сейчас мы вышли на финальный этап. С Иреком Файзулиным посетили строительную площадку, обсудили ход строительства с подрядчиками. План понятен, работы осталось уже не так много. Движемся к цели – Соцгородок должен быть сдан к осени», – заключил губернатор и искренне поблагодарил министра за помощь, поддержку и постоянное внимание к региону.

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