В Великих Луках стартовали соревнования воздухоплавателей по кей-грабу

20:03, 11 июня 2023, ПАИ

Начались соревнования в кей-грабе на XXVII Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Напомним суть кей-граба: к мишени, установленной на катамаране (точное место организаторы хранят в секрете), прилетят десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте.

Смотреть прямую трансляцию соревнований можно на YouTube-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Ранее сообщалось, что в Великих Луках прошёл первый тренировочный полёт воздухоплавателей.