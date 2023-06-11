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Общество

В Великих Луках стартовали соревнования воздухоплавателей по кей-грабу

Начались соревнования в кей-грабе на XXVII Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: ПАИ

Напомним суть кей-граба: к мишени, установленной на катамаране (точное место организаторы хранят в секрете), прилетят десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте.

Смотреть прямую трансляцию соревнований можно на YouTube-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Ранее сообщалось, что в Великих Луках прошёл первый тренировочный полёт воздухоплавателей.

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