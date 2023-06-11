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Спорт

Первый тренировочный полёт воздухоплавателей прошёл в Великих Луках

Первый тренировочный полёт прошёл в рамках XXVII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Спортивный директор встречи Иван Меняйло подготовил несколько тренировочных заданий. Старты были индивидуальные. Пилотам необходимо было поразить несколько целей, одна из которых установлена недалеко от центра соревнований. 

«Таким образом, великолучане уже рано утром могли наслаждаться красивыми видами аэростатов в небе Великих Лук», – отметили организаторы.

Напомним, что все массовые мероприятия XXVII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменены.

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