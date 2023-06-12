Елена Бибикова: Самоотверженным трудом и ратными подвигами мы служим славе нашего Отечества

10:40, 12 июня 2023, ПАИ

С Днём России поздравила жителей Псковской области заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в аппарате сенатора.

«Сегодняшний праздник – символ сплочённости многонационального народа России, единой ответственности за настоящее и будущее Отечества, – сообщила в поздравлении сенатор. – Мы гордимся славной историей нашей страны, великими свершениями и победами прошлых поколений, чтим многовековые традиции, храним богатое культурное и духовное наследие».

Елена Бибикова подчеркнула, что каждому из нас дорога наша Родина и в благополучные, и в сложные времена испытаний.

«Самоотверженным трудом, мужеством и доблестными ратными подвигами мы служим независимости, укреплению и славе нашего государства», – отметила парламентарий и пожелала всем успехов и новых свершений на благо России и Псковской области, мира и благополучия.