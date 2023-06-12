Посвящённые Дню России мероприятия прошли в учреждениях псковского УФСИН

15:29, 12 июня 2023, ПАИ

В преддверии государственного праздника, отмечаемого 12 июня, в учреждениях УФСИН России по Псковской области прошли торжественные мероприятия по случаю значимой даты, символизирующей преемственность поколений, общую ответственность за настоящее и будущее государства. Об этом ПАИ сообщил в пресс-службе регионального УФСИН.

В аппарате управления с поздравительным словом к личному составу обратился руководитель ведомства Алексей Емельянов, на местах – начальники исправительных колоний и следственных изоляторов, отдела по конвоированию. В обращениях было отмечено, какое важное значение имеет этот праздник для каждого гражданина России, и что этот день призван сплотить людей во благо благополучия и процветания страны.

В рамках празднования состоялись церемонии награждения. Наиболее отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды и очередные специальные звания.