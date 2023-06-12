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Общество

Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья, рассказали псковичам

Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья, рассказал Минздрав РФ в специальных карточках.

  • Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Чем полезна черешня и сколько её можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ

В 100 граммах черешни содержится 1,1 грамма белка, 0,4 грамма полиненасыщенных жиров, 10,6 грамма углеводов, 1,1 грамма пищевых волокон, 0,6 грамма органических кислот, 85,7 грамма воды.

Мякоть черешни богата витаминами группы B, PP, витамином C, биотином, флавоноидными гликозидами, а также содержит соли железа, цинка и калия.

Эффекты на здоровье от черешни многочисленны: от противовоспалительных и антиоксидантных до тонкой регуляции липидного обмена, микробиома и замедления старения.

Водорастворимые витамины не создают запасов в организме человека, и то, что употребляется, выводится с мочой. Именно поэтому эти вещества трудно передозировать.

В одном килограмме ягод – в среднем 500 калорий, поэтому употребление более 400 граммов в день негативно сказывается на процессе снижения массы тела при ожирении. Специалисты советуют распределить употребление ягод в течение дня, а не оставлять на вечер.

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